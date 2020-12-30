Іран виділить $150 000 родинам кожної з жертв катастрофи МАУ

Віцепрезидент з правових питань запропонувала уряду виплатити виділені гроші до першої річниці катастрофи.

Влада Ірану виплатить по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном.

Про це повідомляє IRNA.

За словами віцепрезидентки з правових питань Лая Джонейді, уряд виплатить виділені гроші сім'ям жертв, як тільки будуть надані звіти та документи.

Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонувала уряду виплатити виділені гроші до початку її першої річниці.

"Хоча гроші не можуть полегшити біль від інциденту, існує зобов'язання поважати права людей", - сказала Джонейді.

Уряд Ірану виплатить ці гроші сім'ям жертв авіакатастрофи без урахування їх раси і національності відповідно до міжнародних норм.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

Наприкінці листопада стало відомо, що в бюджет Ірану на 2021 рік мають закласти 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім’ям загиблих. Гроші мали вивести з Фонду національного розвитку.

Таке рішення викликало критику всередині країни, оскільки чинне законодавство передбачає, що кошти фонду, який наповнюється за рахунок доходів від продажу нафти і газу, мають направлятися на "стійке виробниче багатство і виробничий капітал".