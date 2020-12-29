Іран почав випробування власної вакцини від COVID-19 на людях

Очікується, що вакцина з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.

В Ірані 29 грудня розпочали випробування безпеки та ефективності вітчизняної вакцини проти коронавірусу на добровольцях.

Про це повідомляє АР.

Вакцина, вироблена компанією Shifa Pharmed, яка є частиною державного фармацевтичного конгломерату, є першою в країні вакциною, випробування якої проводиться на людях.

Президент Хасан Рухані заявив, що Іран співпрацює із "зарубіжною країною" для виробництва ще однієї вакцини, яка, як очікують, буде проходити випробування на людях-добровольцях у лютому. Проте про деталі Рухані не розповів.

Загалом у клінічному випробуванні першої фази візьмуть участь 56 добровольців, які отримають два щеплення іранською вакциною протягом двох тижнів, а результати будуть оголошені приблизно за місяць після другого щеплення.

Влада очікує, що вакцина з'явиться на ринку до кінця весни 2021 року.

Влада Ірану неодноразово заявляла, що жорсткі американські санкції підривають зусилля щодо придбання вакцин іноземного виробництва та щеплення своїх громадян.

Іран сподівається отримати імпортні вакцини через міжнародну програму COVAX, а також очікує, що група американських благодійників надасть іранцям тисячі вакцин проти коронавірусу Pfizer протягом найближчих тижнів.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, всього в Ірані за час пандемії виявили понад 1,2 млн випадків зараження коронавірусом, більш як 54,8 тис. пацієнтів з COVID-19 померли. Одужали понад 960,7 тис. осіб.