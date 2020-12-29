Навальному пригрозили ув’язненням у Росії

У Росії стверджують, що Навальний "не виконує покладені на нього судом обов'язки і ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції".

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) у Москві може подати клопотання до суду про заміну російському політикові Олексію Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше” на реальний.

Про це повідомляє пресслужба ФСВП.

У відомстві зазначають, що прочитали у медичному виданні "Ланцет" статтю, у якій містяться деталі лікування Навального у німецькій клініці "Шаріте". Спираючись на дані публікації, у відомстві зробили висновок, що Навального виписали з "Шаріте" 20 вересня а 12 жовтня "у нього пройшли всі наслідки його хвороби".

З огляду на це у відомстві стверджують, що Навальний "не виконує покладені на нього судом обов'язки і ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції".

У ФСВП також запевняють, що якщо "факт ухилення" Навального підтвердиться, ФСВП може подати в суд клопотання про заміну умовного терміну на реальний.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".