Навальний звинуватив ФСБ і особисто Путіна в отруєнні

"Ця спроба вбивства розкрита. І тепер ви точно знаєте, що офіційно його розкривати не будуть".

До отруєння російського опозиціонера Олексія Навального можуть бути причетні співробітники ФСБ РФ.

У спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider, Der Spiegel і телеканалу CNN зазначено, що замах на Навального в Томську здійснила група з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Перш ніж отруїти Навального, вірогідні співробітники ФСБ негласно спостерігали за ним, вирушаючи в ті ж міста, що й він. Починаючи із 2017 року, коли Навальний оголосив про свою президентську кампанію, вони здійснили 30 перельотів, які збігаються з маршрутами опозиціонера.

Свої висновки розслідувачі засновують на даних про перельоти і мобільний зв'язок, джерело яких не розголошується.

Автори розслідування назвали імена всіх співробітників, які брали участь в операції, а також кілька псевдонімів. Це Станіслав Макшаков, Олег Таякіна ("Тарасов"), Олексій Александров ("Фролов"), Іван Осипов ("Спиридонов"), Костянтин Кудрявцев ("Соколов"), Олексій Кривощоков, Михайло Швець ("Степанов"), Володимир Паняєв. Керівництво здійснював, на думку розслідувачів, Макшаков. До нього постійно телефонували і обмінювалися повідомленнями інші учасники групи. Раніше він працював в Державному інституті технології органічного синтезу, який проводив розробки нових форм хімічної зброї до офіційного припинення цих програм у Росії в 2017 році.

Фото: navalny.com

Отруєння Навального в Томську в серпні 2020-го було не першою спробою замаху, стверджується в розслідуванні. Попередня спроба, за даними його авторів, була здійснена всього за півтора місяця до Томська - на початку липня в Калінінграді. При цьому, як говориться в розслідуванні, постраждала дружина політика Юлія Навальна - раніше про це не повідомлялося.

Олексій Навальний прокоментував розслідування щодо його отруєння і заявив, що наказ віддавав особисто президент РФ Володимир Путін.

"Ця спроба вбивства розкрита. І тепер ви точно знаєте, що офіційно його розкривати не будуть. Інакше доведеться пересаджати половину керівництва ФСБ. І Путіна, який їм наказ віддавав .. Хто у нас ФСБ очолював, пам'ятаєте? Чиє це головне дітище? Хто ним досі керує особисто в ручному режимі? ФСБ в нинішньому вигляді - його головне творіння, і ось всім стало остаточно зрозуміло, що він його використовує для вбивства політичних опонентів", - написав Навальний.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння Навального спростували.

У зв'язку зі справою Навального Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість чоловік, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються.

Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію через отруєння Олексія Навального.

Напередодні американське видання Times написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.