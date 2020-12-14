Кількість хворих на ковід у світі перевищила 72,6 млн осіб

Станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 539 289 нових випадки коронавірусу COVID-19. Померли за добу 7650 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 72 647 787 випадків ковіду. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 618 918 пацієнти.

Побороли хворобу і одужали - 50,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Україна - на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому у Європі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.