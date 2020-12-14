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Кількість хворих на ковід у світі перевищила 72,6 млн осіб

Побороли хворобу і одужали - 50,8 млн пацієнтів.

Кількість хворих на ковід у світі перевищила 72,6 млн осіб
Фото: rivnenews.com.ua

Станом на ранок 14 грудня у світі зареєстрували 539 289 нових випадки коронавірусу COVID-19. Померли за добу  7650 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 72 647 787 випадків ковіду. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 618 918 пацієнти.

Побороли хворобу і одужали -  50,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Україна - на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому у Європі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби.

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