Мін'юст США перевірить роботу Хантера Байдена в українській компанії

Прокурори також цікавляться діловими зв'язками Хантера Байдена у Китаї та іншими фінансовими операціями.

Міністерство юстиції США направило запит щодо діяльності сина Джо Байдена Хантера у понад двох десятках підприємств, серед яких є українська газова компанія Burisma.

Про це пише apnews.com з посиланням на джерела.

Запит надіслано у межах розслідування щодо сплати Хантером Байденом податків. Його місткість вказує на великий розмах розслідування, зазначило видання.

“Незрозуміло, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки”, – йдеться у повідомленні.

Прокурори також цікавляться діловими зв'язками Хантера Байдена у Китаї та іншими фінансовими операціями.

Адвокат Хантера Байдена і речник перехідної команди Джо Байдена інформацію не коментують.

Зазначимо, Джо Байден незабаром має обрати кандидата на пост очільника міністерства юстиції США, що контролює розслідування щодо його сина.

Нагадаємо, на теледебатах президент США Дональд Трамп заявив про те, що син колишнього віцепрезидента Байдена заробив корупційні статки під час роботи в фірмі "Бурісма" в Україні. Джо Байден категорично заперечив ці звинувачення.

У вересні Комітет Сенату з національної безпеки та урядових справ та Комітет з питань фінансів у середу оприлюднили звіт "Гантер Байден, Бурісма та корупція" на 87 сторінок, у якому викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії "Бурісма". Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віце-президентом і опікувався в адміністрації справами України.

Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в «Бурісмі» вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Барака Обами. Однак, у документі зауважується, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віце-президента в правлінні української компанії.

Виборчий штаб Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Трампа зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес. Зокрема, зауважили у штабі, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віцепрезидента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників "Бурісми". Однак повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти "Бурісми" не велось активних розслідувань на час звільнення Шокіна в 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.

Раніше експрезидент Польщі Александр Кваснєвський, який є незалежним директором української газовидобувної компанії Burisma Group і входить в її раду директорів, заявив, що присутність Гантера Байдена в консультаційній раді групи була корисною для компанії, яка вела переговори про придбання газовидобувного обладнання в США. За словами Кваснєвського, Хантер Байден у Burisma ніколи не користувався ім'ям батька.