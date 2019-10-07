Трамп заявил, что сын Байдена ежемесячно зарабатывал в Burismа не менее $100 тыс.

Президент США отметил, что с удовольствием поборется с Байденом-старшим на выборах в США в 2020 году.

Президент США Дональд Трам заявил, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, получал в украинской газовой компании Burisma ежемесячно около $100 тыс.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Прекрасно читать "фейковые новости" и наблюдать за тем, как делается все возможное, чтобы защитить "спящего" Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, который получал по $100 тыс. в месяц (и плюс, плюс) от украинской компании (Burisma, - ред.), хотя у него не было опыта в энергетике", - заявил президент США.

Трамп вспомнил слова Байдена старшего о том, что он никогда не контактировал с украинской компанией, а затем напомнил о фото, где Джо Байден играл в гольф с директором Burisma и Хантером Байденом.

Кроме того, президент США отметил, что с удовольствием поборется с Байденом-старшим на президентских выборах в США в 2020 году.

Напомним, ранее Трамп порекомендовал Китаю и Украине начать расследование по деятельности Байдена.