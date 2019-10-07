Турция хочет создать зону безопасности на севере Сирии, чтобы расселить там беженцев.

Вооруженные силы США не поддержат Турцию в военной операции на севере Сирии и не будут в ней участвовать.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает NBCnews.

Отмечается, что вооруженные силы США, "которые победили местный халифат ИГ (террористической организации "Исламское государство" - ред.), больше не будут находиться в непосредственной близости". Теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ, взятых в плен за последние два года.

Анкара хочет создать в северных районах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Напомним, 5 октября Турция стянула дополнительные войска к сирийской границе, а Эрдоган объявил, что военная операция к востоку от реки Евфрат в Сирии может начаться в ближайшее время.