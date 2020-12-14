Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах

У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

Міську раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через дискримінацію щодо чоловіків.

Про це повідомляє The Times.

Уряд Франції наклав штраф після того, як з'ясувалося, що жінки отримали 11 з 16 постів директорів і заступників директора у раді у 2018 році.

Відповідно до законів Франції, національні урядові відомства і місцеві ради повинні гарантувати, що жодна зі статей не отримує понад 60% високопоставлених призначень у будь-який конкретний рік.

У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Франція пригрозила Польщі "серйозними наслідками" через вихід із Стамбульської конвенції. Міністр у справах Європи Клеман Бон зазначив, що Польща може отримати "удар по гаманцю".

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та про боротьбу з цими явищами (така офіційна назва Стамбульської конвенції) має на меті захист жінок від усіх форм насильства та дискримінації.