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Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах

У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

Раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через велику кількість жінок на керівних посадах
Фото: Александр Рудоманов

Міську раду Парижа оштрафували на 90 000 євро через дискримінацію щодо чоловіків.

Про це повідомляє The Times.

Уряд Франції наклав штраф після того, як з'ясувалося, що жінки отримали 11 з 16 постів директорів і заступників директора у раді у 2018 році.

Відповідно до законів Франції, національні урядові відомства і місцеві ради повинні гарантувати, що жодна зі статей не отримує понад 60% високопоставлених призначень у будь-який конкретний рік.

У раді Парижа, де більшість мають соціалісти, частка жінок на керівних посадах досягла 69%.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Франція пригрозила Польщі "серйозними наслідками" через вихід із Стамбульської конвенції. Міністр у справах Європи Клеман Бон зазначив, що Польща може отримати "удар по гаманцю".

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та про боротьбу з цими явищами (така офіційна назва Стамбульської конвенції) має на меті захист жінок від усіх форм насильства та дискримінації.

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