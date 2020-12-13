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У Ватикані засвітили різдвяну ялинку та покажуть український вертеп

Головне новорічне дерево - 30-метрову смереку - цього року Ватикану подарувала Словенія. 

У Ватикані засвітили різдвяну ялинку та покажуть український вертеп

На площі Святого Петра у Ватикані урочисто засвітили святкову ілюмінацію на різдвяній ялинці.

Про це повідомляє VaticanNews.

Захід відбувся ввечері 11 грудня з дотриманням заходів безпеки та з обмеженою кількістю учасників.

Відкрив церемонію президент міста-держави Ватикан кардинал Джузеппе Бертелло.

Головне новорічне дерево - 30-метрову смереку - цього року Ватикану подарувала Словенія. 

Центральну площу Ватикану цього року також прикрашатиме керамічний вертеп, виготовлений в місцевості Кастеллі в центральноіталійському регіоні Абруццо.

На площі також встановлення скульптурна композиція канадського митця Тімоті Шмальца, присвячена мігрантам. Це має нагадати також і про те, що Дитя Ісус, разом з Марією та Йосифом, також були мігрантами, які втікали, щоби врятувати своє життя.

Крім того, 13 грудня у Ватикані на площі Святого Петра відкривається міжнародна виставка "100 вертепів". В цьогорічній експозиції присутня різдвяна шопка з України. Йдеться про твір української монахині сестри Теодосії Плахотнюк, яка власноруч виготовила цей вертеп з еко матеріалів. Елементи композиції, на якій можна розгледіти ліси українських Карпат і село Многопілля на Донеччині, де розташований скит, в якому авторка донедавна звершувала свій монаший подвиг, символічно відображають дух Різдва від Сходу до Заходу України.

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, з головної новорічної ялинки у Києві зняли капелюх.

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