Генсек ООН закликав всі країни ввести надзвичайний кліматичний стан

За його словами, світ може зіткнутися з катастрофічним підвищенням температури на понад 3 градуси в цьому столітті.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав всі країни ввести надзвичайний кліматичний стан.

Про це він заявив під час Міжнародного саміту кліматичних амбіцій.

Він зазначив, що підписанти Паризької кліматичної угоди 2015 року вели мову про обмеження підвищення температури на рівні 1,5 градусів, однак цього не відбулося.

“Але зобов’язань, взятих у Парижі, було далеко не достатньо, і навіть ці зобов'язання не виконуються. Рівень вуглекислого газу рекордно високий. Сьогодні “ми на 1,2 градуси гарячіші”, ніж до промислової революції”, – завив Гутерреш.

“Якщо ми не змінимо курс, ми можемо зіткнутися з катастрофічним підвищенням температури на понад 3 градуси в цьому столітті. Чи може хтось ще заперечувати, що ми зіткнулися з серйозною надзвичайною ситуацією? Ось чому сьогодні я закликаю всіх лідерів світу оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах доти, доки не буде досягнута вуглецева нейтральність”, – додав він.

Генсек ООН додав, що майже 38 країн вже це зробили і закликав інші наслідувати їхній приклад. Він також заявив, що члени G20 витрачають забагато грошей на виробництво та споживання викопного палива замість розвитку низьковуглецевої енергетики.

Гутерреш закликав до скорочення вуглецевих викидів у світі на 45% до 2030 року і запропонував запровадити низку заходів для цього. Серед них: встановлення ціни на вуглець, поступове припинення фінансування на викопне паливо, припинення будівництва нових вугільних електростанцій, зробити розкриття інформації про кліматичний ризик обов'язковою і відображати необхідність досягнення вуглецевої нейтральності в офіційних документах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, що Україна планує до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 58-64%.

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату (COP21). Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого збігає 2020 року. Цей протокол зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Нові ж зобов'язання щодо захисту клімату брали на себе всі держави незалежно від ступеню економічного розвитку.

Метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти угоди мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на два градуси.