Конституційний суд Австрії скасував заборону на асистований суїцид

Убивство на прохання потерпілого, тобто евтаназія, коли лікар робить хворому смертельну ін'єкцію, як і раніше, в Австрії забороняється.

Конституційний суд Австрії постановив, що закон про заборону евтаназії порушує право людини на cамовизначення.

Про це пише Німецька хвиля.

Неконституційним визнано положення про заборону усіх видів асистованого суїциду без винятку.

Суд дозволив асистований суїцид, коли пацієнт сам приймає препарати для скорочення свого життя, а лікар йому у цьому лише допомагає. Перед процедурою потрібно переконатися у тому, що на рішення людини не вплинули інші фактори, як наприклад матеріальний стан.

Важкохворим людям, які прагнуть померти з чиєюсь допомогою, забезпечується належний догляд.

Водночас суд постановив, що убивство на прохання потерпілого, тобто евтаназія, коли лікар робить хворому смертельну ін'єкцію, як і раніше, в Австрії забороняється.

Конституційний суд зобов'язав уряд і парламент Австрії до 1 січня 2022 року розробити й ухвалити відповідне законодавство.

Зазначимо, до Конституційного суду з проханням скасувати чинну в країні заборону на асистований суїцид звернулося кілька осіб, зокрема, прикутий до ліжка важкохворий 56-річний чоловік та лікар, який хотів отримати право допомагати пацієнтам йти з життя й при цьому не мати за це юридичних чи дисциплінарних наслідків.

Нагадаємо, у лютому цього року Федеральний конституційний суд Німеччини виніс рішення, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.

До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.