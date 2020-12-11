Урсула фон дер Ляєн: Brexit без торгової угоди є найбільш імовірним

Джонсон і дер Ляєн домовилися до неділі визначити, чи є шанси укласти угоду про відносини сторін після Brexit.

Велика Британія з більшою ймовірністю покине орбіту ЄС 31 грудня без торговельної угоди, ніж з угодою.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Після того як прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у четвер, що існує "велика ймовірність" того, що угода не буде укладена, фон дер Ляєн підтвердила, що ймовірність відсутності угоди зросла.

"Ймовірність не укладення угоди вища, ніж укладення", - сказав чиновник, який на умовах анонімності розповів про послання фон дер Ляєн лідерам на саміті ЄС в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися до неділі визначити, чи є шанси укласти угоду про відносини сторін після Brexit.

Нагадаємо, вчора Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі транспорту, а також проблем у риболовлі, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Великою Британією після Brexit. ЄС планує виділити 5 млрд євро, щоб допомогти підприємствам адаптуватися до ситуації після Brexit.

28 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit спочатку був кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.