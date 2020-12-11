Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
ГоловнаСвіт

В Австралії призупинили випробування вакцини від коронавірусу через хибні тести на ВІЛ

Уряд Австралії заявив, що зараз укладено угоду про закупівлю вакцини Novavax та вдосконалено порядок отримання вакцини AstraZeneca.

В Австралії призупинили випробування вакцини від коронавірусу через хибні тести на ВІЛ
Фото: EPA/UPG

Випробування австралійської вакцини від коронавірусу призупинили через побічний ефект: в учасників випробування виявили хибні позитивні результати тестів на ВІЛ.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше Австралія погодилася придбати 51 мільйон доз вакцини, що розробляється австралійською фірмою CSL та Квінслендським університетом (UQ).

CSL та UQ підкреслили, що позитивні результати були помилковими, тобто здоров'ю учасників випробувань нічого не загрожувало.

Вакцина була на першій стадії випробувань і виявилася ефективною у створенні антитіл. Однак, препарат також генерував антитіла до ВІЛ у деяких реципієнтів. Через це результати тестів на ВІЛ у них виявилися позитивними. Подальше тестування показало відсутність ВІЛ в учасників випробувань.

CSL та UQ заявили, що виправлення дефекту займе близько року.

Уряд Австралії заявив, що зараз укладено угоду про закупівлю вакцини Novavax та вдосконалено порядок отримання вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.

Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.

9 грудня В Британії попередили про можливі алергічні реакції на вакцину від ковіду. Таких реакцій не було під час клінічних випробувань, оскільки люди з алергією не брали у них участь.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також