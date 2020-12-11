В Австралії призупинили випробування вакцини від коронавірусу через хибні тести на ВІЛ

Уряд Австралії заявив, що зараз укладено угоду про закупівлю вакцини Novavax та вдосконалено порядок отримання вакцини AstraZeneca.

Випробування австралійської вакцини від коронавірусу призупинили через побічний ефект: в учасників випробування виявили хибні позитивні результати тестів на ВІЛ.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше Австралія погодилася придбати 51 мільйон доз вакцини, що розробляється австралійською фірмою CSL та Квінслендським університетом (UQ).

CSL та UQ підкреслили, що позитивні результати були помилковими, тобто здоров'ю учасників випробувань нічого не загрожувало.

Вакцина була на першій стадії випробувань і виявилася ефективною у створенні антитіл. Однак, препарат також генерував антитіла до ВІЛ у деяких реципієнтів. Через це результати тестів на ВІЛ у них виявилися позитивними. Подальше тестування показало відсутність ВІЛ в учасників випробувань.

CSL та UQ заявили, що виправлення дефекту займе близько року.

Уряд Австралії заявив, що зараз укладено угоду про закупівлю вакцини Novavax та вдосконалено порядок отримання вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.

Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.

9 грудня В Британії попередили про можливі алергічні реакції на вакцину від ковіду. Таких реакцій не було під час клінічних випробувань, оскільки люди з алергією не брали у них участь.