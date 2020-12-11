Польща та Угорщина розблокували бюджет Євросоюзу

Бюджет ЄС та "антикоронавірусниий" пакет допомоги в розмірі 1,8 трильйона євро набуде чинності з 1 січня.

Під час саміту ЄС у четвер, 10 грудня, вдалося залагодити конфлікт з Польщею та Угорщиною щодо бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європа рухається вперед", - написала політик у Twitter та привітала з досягненням компромісу Німеччину, яка наразі головує у Єврораді.

Europa geht voran!#EUCO Einigung über den nächsten EU-Haushalt & #NextGenerationEU.



1,8 Billionen Euro für den gemeinsamen Aufschwung und den Aufbau einer widerstandsfähigeren, digitaleren und nachhaltigeren EU.



Glückwunsch an die deutsche Ratspräsidentschaft @EU2020DE ! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 10, 2020

Таким чином, бюджет ЄС у 1,1 трильйона євро на період з 2021 до 2027 року та план економічного відновлення від коронавірусної кризи обсягом 750 мільярдів євро набудуть чинності з січня. Раніше Варшава і Будапешт ветували цей пакет.

Нагадаємо, у липні 2020 року після напружених переговорів глави держав і урядів ЄС погодили бюджет ЄС та план економічного відновлення від коронавірусної кризи. У цій угоді містився компроміс, спрямований на скорочення в майбутньому обсягів наданих від ЄС коштів у разі порушення країнами принципів верховенства права.

16 листопада Угорщина і Польща наклали вето на європейський бюджетний пакет через незгоду щодо прив'язки виділення коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права. Будапешт і Варшава пояснили, що положення щодо верховенства права є "шантажем" тих країн, які виступають проти міграції.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав пропозиції Європейського союзу "ідеологічним шантажем", який практикував Радянський Союз.