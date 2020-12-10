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У Німеччині дружину Саакашвілі назвали важливим свідком у справі про вбивство чеченського польового командира

Дружина експрезидента Грузії планувала зустріч у Берліні із Хангошвілі.

У Німеччині дружину Саакашвілі назвали важливим свідком у справі про вбивство чеченського польового командира
Фото: EPA/UPG

Дружина експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Сандра Рулофс виявилася важливим свідком у справі про вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, яке сталося у серпні 2019 року в Берліні.

За даними німецьких слідчих, на 23 серпня 2019 року була запланована зустріч Сандри Рулофс і Зелімхана Хангошвілі в Берліні. Цього дня чеченського польового командира вбили.

Німецьким слідчим, однак, не вдалося умовити Сандру Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, і вони опитували її по телефону, пише DW.

Зміст цього "досить тривалого", за словами слідчого, дзвінка в суді розголошено не було - як і ймовірну мету зустрічі колишньої першої леді Грузії з колишнім чеченським польовим командиром.

Представники слідства також підтвердили, що прізвище Хангошвілі дійсно було в списку з 19 осіб, підозрюваних в тероризмі, переданому ще в 2012 році ФСБ Росії до Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини. За словами берлінського слідчого, Зелімхан Хангошвілі - не єдиний фігурант з того списку ФСБ, життя якого обірвалося не з "природних причин".

Нагадаємо, чеченця Зелімхана Хангошвілі, якого у Росії влада оголосила в розшук за звинуваченням у тероризмі, вбили в Берліні в парку Малий Тіргартен. У Німеччині чеченець шукав притулку після кількох скоєних на нього замахів.

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни. Він воював на боці Шаміля Басаєва і Абу Валіда, пізніше - Аслана Масхадова. З 2002 року Хангошвілі був у російському розшуку за підозрою в тероризмі. За словами голови Німецько-Кавказького товариства Еккехарда Маса, він був у розстрільному списку чеченців, які живуть за кордоном.

Убивцю затримали, він виявився громадянином Росії, приїхав до Берліна незадовго до скоєння злочину. Прокуратура повідомила, що вини він не визнав, а свідчення давати відмовився.

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