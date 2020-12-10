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В Баку пройшов парад перемоги

На параді був присутній президент Туреччини.

В Баку пройшов парад перемоги
Фото: Haqqin.ua

В столиці Азербайджану, Баку, пройшов парад, присвячений перемозі у війні в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Haqqin.ua.

На параді були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв, перша леді Мехрібан Алієва, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і його дружина Еміне Ердоган.

Командував процесом заступник міністра оборони Керім Велієв.

Військовий оркестр виконав державні гімни Азербайджану і Туреччини.

У параді взяли участь понад 3000 військових, близько 150 одиниць бойової, в тому числі сучасної військової техніки, ракетно-артилерійські установки, засобів ППО. 

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. 

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

Міністерство оборони Азербайджану оголосило про 2 783 загиблих військовослужбовців у війні в Нагорному Карабаху.

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