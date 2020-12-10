Перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.

Про це повідомляє CNN.

Starship вдало стартував і набрав висоту 12,5 кілометрів. За 6:42 він повернувся на землю, однак під час посадки на платформу прототип вибухнув.

Засновник SpaceX Ілон Маск позитивно прокоментував запуск прототипу. За його словами, вибух при посадці стався через те, що корабель набрав занадто велику швидкість.

"Успішний підйом, перемикання на верхній бак і точне управління закрилками до точки приземлення... Тиск у паливному баку був низьким під час посадки, через що швидкість приземлення була високою, але ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX, чорт візьми!" - написав Маск у Twitter.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Нагадаємо, у травні корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

Торік у листопаді інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

Учора SpaceX скасувала запуск Starship за 1,3 секунди до старту через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor.