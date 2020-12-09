​Голова прикордонної служби Португалії пішла у відставку після загибелі українця в аеропорту Лісабона

У березні 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту і побили.

Голова Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) Кріштіна Батоеш пішла відставку після скандалу довкола загибелі українця в аеропорту Лісабона внаслідок побиття після затримання.

Про це пиише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як повідомлялося, у березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Пізніше він помер в ізоляторі після побиття. Трьох офіцерів SEF було затриманно, їм висунули звинувачення у вбивстві.

Португальський телеканал RTP повідомляє, що останнім часом Гатоеш знаходилася під тиском після того, як в інтерв'ю ЗМІ воона сказала, що загиблий в ізоляторі Лісабону громадянин України "явно зазнав катувань".

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ Португалії, якому підпорядкована SEF, повідомили, що керівник відомства Гатоеш "за власним бажанням" подала у відставку у рамках реформи.

Один з депутатів депутат від опозиційної PSD Рікардо Лейте пов’язав відставку Гатоеш з інцидетом. "Коли стали відомі обставини смерті громадянина України в аеропорту Лісабона, відставка була єдиним можливим виходом", - написав він у своєму Twitter.

"Це перший, хоч і запізнілий крок. Але якщо за цим не буде структурних змін, як пообіцяв глава МВС у березні - цього недостатньо", - цитує Reuters представницю правозахисної групи Humans Before Borders Ану Лоградо.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето зазначив, що випадок з громадянином України - не поодинокий , і раніше також траплялися ситуації неналежного поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.

Нагадаємо, наприкінці березня діаспора українців у Португалії заявила про смерть співвітчизника в кімнаті медичної допомоги в аеропорту Лісабона. Загиблий прилетів на заробітки, але в аеропорту йому відмовили у в'їзді. Зазначалося, що ймовірно, до нього застосовували силу співробітники Служби з питань іноземців.