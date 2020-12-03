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На Львівщині під час зіткнення легковика і буса загинули троє людей

Водій Audi загинув на місці ДТП, водій і пасажирка мікроавтобуса Mercedes від отриманих травм померли в лікарні.

На Львівщині під час зіткнення легковика і буса загинули троє людей
Фото: Поліція Львівщини

Троє людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася вранці 3 грудня на Львівщині.

Пресслужба обласної поліції інформує, що аварія сталася близько 6:00 на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Audi, 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 35-річний житель Рівненської області.

Унаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли в лікарні.

Фото: Поліція Львівщини

Фото: Поліція Львівщини

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли, 30 листопада на Закарпатті сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. У ДТП загинули троє дорослих і двоє дітей.

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