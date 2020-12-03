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На Житомирщині у гуртожитку професійного ліцею сталася пожежа, загинула людина

Попередня причина пожежі - необережність під час куріння.

У місті Малин Житомирської області в гуртожитку професійного ліцею сталася пожежа. В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка.

Фото: ДСНС

Про це інформує пресслужба ДСНС.

"2 грудня о 19:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому гуртожитку Малинського професійного ліцею в м. Малин, в якому проживають як студенти, так і звичайні сім’ї. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що в будівлі спостерігається сильне задимлення, а в одній із кімнат, що знаходиться в сімейній частині, горить ліжко. Там же вони виявили тіло чоловіка 1963 р.н без ознак життя, за попередньою інформацією - колишнього працівника ліцею", - сказано в повідомленні.

Рятувальники евакуювали чотирьох осіб, яким медична допомога не знадобилася.

О 20:05 пожежу було локалізовано та о 20:50 – ліквідовано. Вогнем знищено кімнату площею 15 кв. м та пошкоджено стіни.

Фото: ДСНС

До ліквідації загоряння залучалося 12 чоловік особового складу та три одиниці спеціальної і пожежної техніки.

Попередня причина пожежі - необережність під час куріння.

Як повідомляли, у Дніпрі від пожежі в гуртожитку постраждали шестеро людей. Пожежники врятували десятьох і ще 30 евакуювали.

Нагадаємо, торік у грудні в Києві через пожежу в гуртожитку Національного авіаційного університету евакуювали 300 студентів.

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