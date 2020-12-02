У Рівному не могли обрати голову облради, бо депутати майже щогодини просили оголосити перерву

За понад три години перерв ніяких домовленостей депутати не досягли, сесію закрили.

2 грудня в м. Рівне відбулося перше засідання обласної ради нового 8-го скликання, під час якого мали обрати голову облради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сфера ТВ".

Після офіційної промови і вручення тимчасових посвідчень новообрані депутати повинні були обрати голову Рівненської облради, а також його заступників.

Втім, майже щогодини депутати від різних партій просили оголосити перерву. Спочатку її попросив колишній голова облради Олександр Данильчук, який тепер є депутатом партії "Сила і честь". Через півгодини перерву попросив лідер фракції "Батьківщина" Микола Кучерук.

Ще за годину перерву попросив Юрій Ліпський із "Слуги народу".

Після цього тимчасовий головуючий, депутат "Батьківщини" Микола Драганчук оголосив ще одну перерву на півгодини, бо лідери фракцій узагалі не можуть ні до чого домовитися.

За понад три години перерв ніяких домовленостей депутати не досягли, тож Микола Драганчук закрив сесію. Як повідомляють наші кореспонденти, депутат від "ЄС" Сергій Кондрачук вимагав змінити тимчасового головуючого на сесії, забажав зменшити кількість президії з п’ять до трьох представників від партій, які набрали найбільшу кількість виборців та продовжити сесію.