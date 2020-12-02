Бойовики знову стріляли біля Водяного та дистанційно замінували позиції ЗСУ

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі 2 грудня двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Станом на 12 годину поточної доби, зафіксовано два випадки порушення домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої Контактної Групи.Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет", - йдеться в повідомленні.

Також з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.Втрат серед ЗСУ не було.