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За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

Впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Так, вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної. Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, упродовж 30 листопада окупанти застосували зброю біля Водяного, Новотошківського і Гнутового.

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