Фото: Lb.ua

Поліція закликає учасників масових акцій не вдаватися до протиправних дій біля Верховної Ради і попереджає, що осіб, які порушують громадський порядок, притягуватимуть до відповідальності.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Правоохоронці зазначили, що сьогодні в центрі Києва, зокрема біля будівлі парламенту, проходить акція, учасники якої перекривали дорогу і заважали депутатам вийти з Верховної Ради.

"Мітингувальники перекрили дорогу та заважають народним обранцям безперешкодно покинути територію законодавчого органу України. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок учасники акції не реагували. Відтак поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина", - пояснили в поліції.

Крім того, інша група учасників мітингу на вулиці Шовковичній біля комітетів ВРУ заблокувала рух автівок для в’їзду та виїзду.

Наразі поліцейські проводять з учасниками акції превентивну роботу аби відновити правопорядок.

Нагадаємо, сьогодні нардепи домовилися створити додатковий законопроєкт щодо вирішення кризи з ФОПами. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП, крім ризикових груп - мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин і ювелірних виробів.

17 листопада сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою.

Після кількох акцій протесту поліція посилила охорону в урядовому кварталі Києва.

Президент Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт, який пропонує відкласти застосування касових апаратів для ФОП 2-4 груп, дохід яких не перевищує певну суму. Протестувальники ж вимагають відкласти РРО для всіх груп ФОПів, і ризикових також.