У середу в північних і більшості центральних областей очікується невеликий сніг

Температура майже не зміниться.

Найближчої доби погоду з опадами у більшості областей України, крім заходу та сходу, визначатиме атмосферний фронт. Температура майже не зміниться.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Інтерфакс-Україна.

У північних і більшості центральних областей невеликий сніг, у південній частині місцями невеликі опади переважно у вигляді дощу, на решті території без опадів.

В Україні, крім південного сходу і сходу, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на Прикарпатті та Закарпатті 8-13° морозу, вдень близько 0°; на півдні країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві в середу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 грудня найвища температура вдень була 13,1° у 1961 році, найнижча вночі -21,5° у 1998 році.