У вівторок, 1 грудня, майже по всій Україні заморозки

У центрі, а також на півдні і півночі країни можливий мокрий сніг.

У вівторок, 1 грудня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень -1...+1 градус.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...-9 градусів, вдень 0...+2 градуси.

На півночі України хмарно, мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0 градусів, удень 0...+2 градуси.

У центрі України хмарно, мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...0 градусів, вдень 0...+2 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-3 градуси, удень 0...+3 градуси.

На півдні України хмарно, мокрий сніг, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 градуси, вдень +2...+6 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень до +7 градусів.