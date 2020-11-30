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Двоє громадян РФ намагалися влаштуватись у Національну гвардію України, - СБУ

Під час оформлення документів кандидати приховали наявність подвійного громадянства.

Двоє громадян РФ намагалися влаштуватись у Національну гвардію України, - СБУ
Фото: censor.net

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох кандидатів до лав українських військових підрозділів на приховуванні факту подвійного громадянства.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Двоє мешканців Києва, один з яких колишній співробітник МВС, інший – уродженець Росії, намагалися укласти контракт на проходження військової служби в Національній гвардії України.

Під час оформлення відповідних документів кандидати свідомо приховали наявність громадянства РФ.

"Встановлено, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в нашу країну і став її громадянином", - йдеться в повідомленні.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності викритих осіб до діяльності російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники затримали росіянина, який перевозив нелегалів з Азії.

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