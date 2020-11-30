За добу окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Упродовж минулої доби, 29 листопада, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі, що набули чинності 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри. Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета", - йдеться в ранковому зведенні.

У районі відповідальності угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ ООС виявив диверсійно-розвідувальну групу противника і зірвав спробу провести мінування позицій ЗСУ. Після вогневого контакту противник відійшов.

"На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження", - зазначили у штабі.

Окрім того, на цій самій ділянці військові збили ворожий безпілотник типу "Гранат", який входить до комплексу забезпечення дій артилерії "Наводчик 2". Його використовували для проведення розвідки та коригування підходу до позицій ЗСУ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, упродовж минулої доби на Донбасі збройні формування РФ дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості, дистанційно замінували українські позиції та використали безпілотник.