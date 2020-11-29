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У Польщі заарештували українця, який поранив своїх співвітчизників

Хлопець здався поліції у Жешуві.

У Польщі заарештували українця, який поранив своїх співвітчизників
Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

До відділку поліції у Жешуві прийшов 19-річний українець, якого підозрювали у пораненні своїх двох співвітчизників.

Про це повідомили у поліції Підкарпатського воєводства Польщі.

Хлопця заарештували.

“19-річний громадянин України, який з вчорашнього вечора (п’ятниці) перебував у розшуку, в суботу вранці звернувся до поліцейського відділку в Жешуві”, – заявили у поліції.

Нагадаємо, 27 листопада у Жешуві на півдні Польщі в результаті поранення, ймовірно, ножем, постраждали двоє українських студентів, 19 і 21 років

Вони перебувають у лікарні у важкому стані.

Надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти.

Пізніше польські правоохоронці оголосили в розшук українця Олександра Ситника, який може бути підозрюваним у нападі. Вони, зокрема, опублікували його фото.

У вересні 2019 у Польщі жорстоко побили українського студента. На 19-річного юнака напали через те, що він з України. Громадянина України доправили в лікарню, де йому надали допомогу.

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