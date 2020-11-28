Трюдо: Режим Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу

Прем'єр Канади зазначив, що протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав співвітчизників вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Про це йдеться в заяві політика, повідомляє "Європейська правда".

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Трюдо.

Прем'єр Канади зазначив, що протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу.

"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою. У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - додав Трюдо.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує сьогодні день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей.

Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.