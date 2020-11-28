Проєкт комплексу Національного музею Голодомору-геноциду дофінансують

30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.
Як повідомила пресслужба ОПУ, про це йшлося під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.
“Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено”, – наголосив президент України Володимир Зеленський.
Зазначимо, Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві. Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору.
Після цього Президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам'ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада українці вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.