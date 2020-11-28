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Проєкт комплексу Національного музею Голодомору-геноциду дофінансують

30 листопада Кабінет Міністрів підготує відповідне розпорядження.

30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду. 

Як повідомила пресслужба ОПУ, про це йшлося під час вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

“Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проект буде обов’язково завершено”, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві. Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору.

Фото: пресслужба ОПУ

Фото: пресслужба ОПУ

Після цього Президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Фото: пресслужба ОПУ

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам'ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада українці вшановують жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

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