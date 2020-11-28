На Заході, Півночі та у Центрі України сьогодні сніжитиме

Сьогодні в Україні на Заході, Півночі та у Центрі та очікується сніг.
Про це інформує Укргідрометцентр.
На Заході – температура вдень становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень сніг та мокрий сніг.
У центрі та на півночі – температура вдень сягатиме від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг та мокрий сніг.
У південних областях вдень від 4 до 11 градусів, вітер південний 7-12 м/c, без опадів.
У столиці температура +2 +4, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг і мокрий сніг.
На Донбасі без опадів, температура +6+9 градусів, вітер південний 7-12 м/c.
У неділю сніг очікується у західних областях, а дощ і мокрий сніг – у центральних та північних.