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На Заході, Півночі та у Центрі України сьогодні сніжитиме

Фото: скріншот

Сьогодні в Україні на Заході, Півночі та у Центрі та очікується сніг.

Про це інформує Укргідрометцентр.

На Заході – температура вдень становитиме від 0 до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень сніг та мокрий сніг.

У центрі та на півночі – температура вдень сягатиме від 2 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг та мокрий сніг.

У південних областях вдень від 4 до 11 градусів, вітер південний 7-12 м/c, без опадів.

У столиці температура +2 +4, вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень сніг і мокрий сніг.

На Донбасі без опадів, температура +6+9 градусів, вітер південний 7-12 м/c.

У неділю сніг очікується у західних областях, а дощ і мокрий сніг – у центральних та північних. 

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