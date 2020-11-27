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У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)

Про потерпілих наразі не повідомляється.

У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Фото: Facebook.com

В Києві стався інцидент за участю сміттєвоза. Вантажівка провалилася під землю приблизно на 1,5 метри.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався у Шевченківському районі Києва по вул. Гончара, 62. Про потерпілих наразі не повідомляється.

Що стало причиною аварії - поки невідомо. Втім, як зазначив очевидець з місця події, асфальт на цій ділянці вулиці "повністю новий". 

Оновлено. Станом на 23:30 на місці події працює спецтехніка - автокран та вантажне авто, яке планується задіяти для буксування сміттєвоза, що потрапив у ДТП.

Фото: Олег Захаров

Фото: Олег Захаров

Нагадаємо, сьогодні у Кіровоградській області військова вантажівка МАЗ в’їхала в спецтехніку для укладання асфальту. Внаслідок аварії двоє дорожників загинули.

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