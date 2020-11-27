На Донеччині затримали військового, який побив та підпалив свого сослуживця

Солдата доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

Правоохоронці на Донеччині затримали військовослужбовця, який побив свого сослуживця, відібрав у нього гроші, облив горючою рідиною і підпалив.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму співслужбовцю. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставлено до Центральної міської лікарні міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками полум’ям правої нижньої кінцівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовця затримано за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у жовтні солдат однієї з військових частин Національної гвардії України у Київській області помер внаслідок нанесення йому удару іншим військовим цієї ж частини.