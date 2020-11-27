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На Закарпатті на контрабанді цигарок викрили прикордонника та священника УПЦ МП

Зловмисників застали на гарячому, коли ті саме готувались до польоту літальним апаратом типу автожир з метою переміщення сигарет до сусідньої Румунії.

На Закарпатті на контрабанді цигарок викрили прикордонника та священника УПЦ МП
Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України викрила контрабанду тютюнових виробів до Румунії. До схеми були причетні прикордонник та священнослужитель УПЦ МП.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Зловмисників, за якими вели спостереження протягом декількох місяців, застали на гарячому, коли ті саме готувались до польоту літальним апаратом типу автожир з метою переміщення сигарет до сусідньої Румунії. Місце вильоту знаходилось на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону", - йдеться в повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба

Пілотом автожиру виявився офіцер Держприкордонслужби. Окрім прикордонника правоохоронці викрили ще чотирьох чоловіків, можливо причетних до протиправної діяльності, усі вони мешканці Хустського району Закарпатської області.

Фото: Держприкордонслужба

Одним із присутніх на місці події організаторів протиправної діяльності, який мав характерні ознаки алкогольного сп’яніння, виявився священнослужителем Московського патріархату.

Фото: Держприкордонслужба

Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку та три позашляховики.

Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, у серпні на Закарпатті контрабандисти хотіли перекинути цигарки за кордон за допомогою катапульти. Повідомлено про підозру старшому офіцеру Чопського прикордонного загону. За даними слідства, прикордонник передав частину хабаря - $4тис. - керівнику одного з підрозділів Чопського прикордонного загону (з раніше домовлених $5 тис.) за сприяння місцевим мешканцям у нестворенні перешкод у переміщенні тютюнових виробів.

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