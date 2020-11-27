Рятувальники винесли з будинку чотири газові балони.

Уранці в п’ятницю на вул. Пржевальського, що у Солом’янському районі столиці, загорівся триповерховий особняк. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 9:56.

Фото: ДСНС у Києві

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Києві, на місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю бійці встановили, що на території приватної садиби горить дах триповерхового житлового будинку.

"Під час гасіння пожежі було винесено 4 газових балони, чим попереджено можливий вибух. Існувала загроза розповсюдження на поруч розташовані будівлі", - сказано в повідомленні.

Фото: ДСНС у Києві

Фото: ДСНС у Києві

Об 11:03 пожежу локалізовано на площі 200 кв. м та об 11:30 – ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 38 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

У червні в Києві на Позняках сталася пожежа у будинку по сусідству з тим, де стався вибух. Осередок займання був на 12-му поверсі.