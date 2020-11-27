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Окупанти у четвер двічі відкривали вогонь на Донбасі

Уже цієї доби ворог стріляв у передмісті Авдіївки.

Окупанти у четвер двічі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі два рази порушили мирні домовленості.

Пресцентр операції Об’єднаних сил інформує, що поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета.

Неподалік населеного пункту Старогнатівка бойовики застосували станковий протитанковий гранатомет.

"Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було", - запевняють у штабі ООС.

Вже у п’ятницю, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

Нагадаємо, 25 листопада бойовики тричі порушили "режим тиші" на Донбасі. Зокрема, окупанти обстріляли позиції українських військових з гранатометів у передмісті Авдіївки та неподалік Водяного.

Також з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

На інших напрямках уздовж лінії розмежування порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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