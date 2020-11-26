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Директора Музею Революції Гідності викликають на допит

Пошивайло оприлюднив скан повістки про виклик на допит.

Директора Музею Революції Гідності викликають на допит
Ігор Пошивайло
Фото: Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum

Національна поліція викликала на допит Ігора Пошивайла - директора Музею Революції Гідності, де минулого тижня пройшли обшуки.

Про це він повідомив у Facebook.

Пошивайло зазначив, що сьогодні він забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск та відповів на два інформаційні запити. 

"У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол. Дякую, посприяли: Завтра, 15:00, Володимирська, 15", - сказав директор музею, пообіцявши відповісти на запитання преси після слідчих дій.

Пошивайло також оприлюднив скан повістки про виклик на допит.

Фото: https://www.facebook.com/ihor.poshyvailo

19 листопада в Музеї Революції Гідності провели обшук. Директор музею Ігор Пошивайло в коментарі LB.ua повідомив, що обшуки пов'язані з перевіркою фінансово-економічної діяльності Музею, зокрема з проєктуванням Меморіального комплексу. 

У поліції Києва заявили, що виявлено фінансові порушення в Музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень. Основні ж слідчі дії ведуться щодо генпідрядника, котрий мав збудувати меморіальний комплекс. На його рахунок було переказано аванс у 111 млн, а залишилося там тільки близько 10 млн, при цьому музей не збудований. Втім будівництво музею поки що неможливе, адже земельна ділянка арештована: там проводять слідчі дії та експерименти, необхідні для розслідування розстрілів на Майдані в лютому 2014 року. 

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені. Термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. 

У музеї повідомили, що підрядник витратив цей аванс на інші цілі, крім тих, які прописані контрактом. Він надавав інформацію про закуплені дерева та граніт – це найдорожчі статті витрат, а також на інші матеріали для меморіалу. Підрядник закупив 105 дерев і особливий граніт, який привезли з-за кордону і який зберігається наразі в Україні. При музеї створено окремий фаховий відділ, який займається всіма питаннями, пов’язаними з будівництвом. 

23 листопада до Національного музею Революції Гідності прийшли з новою перевіркою.

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