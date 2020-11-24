У Львові нетверезий водій на Volkswagen Touareg розбив три автомобілі і в'їхав у дитячий майданчик. Інцидент стався вдень 24 листопада на вулиці Торф'яній. Обійшлося без жертв, інформує пресслужба патрульної поліції Львівської області.
Момент аварії зафіксували камери спостереження. Водій на позашляховику спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, тоді вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda.
"Ці зіткнення не зупинили порушника і він заїхав на дитячий майданчик. Там він зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився у гойдалці. Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину", - повідомляють у патрульній поліції.
Патрульні встановили особу водія. Ним виявився 24-річний львів'янин. Він мав ознаки сп'яніння. Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичному закладі.Однак, приїхавши туди - відмовився.
На порушника винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також, склали три протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ст.261 (Адміністративне затримання) КУпАП.
ZAXID.NET повідомляє, що за кермом Volkswagen Touareg був 24-річний оперуповноважений Шевченківського райвідділу поліції. Автомобіль зареєстрований на батька поліцейського.
За даними видання, позашляховик Volkswagen Touareg, який зніс майданчик, належить 50-річному львівському бізнесмену Руслану Сетдекову. Він є керівником фірми "Дункан», яка займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. Руслан Сетдеков зареєстрований у будинку, розташованому поруч із дитячим майданчиком, де стався інцидент. У момент ДТП за кермом автомобіля був син власника - Сетдеков Дмитро-Сергій.
Після ДТП начальник головного управління поліції Львівщини Василь Віконський заявив, що поліцейського, який в'їхав у дитячий майданчик, звільнять.
Як повідомляли, у жовтні в Броварах дільничний офіцер п'яний за кермом збив двох жінок і зіткнувся з деревом. Одна з постраждалих померла. Поліцейського звільнили з роботи.