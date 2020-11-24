У поліції заявили, що винуватця ДТП звільнять з роботи.

У Львові нетверезий водій на Volkswagen Touareg розбив три автомобілі і в'їхав у дитячий майданчик. Інцидент стався вдень 24 листопада на вулиці Торф'яній. Обійшлося без жертв, інформує пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Фото: varta1.com.ua

Момент аварії зафіксували камери спостереження. Водій на позашляховику спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, тоді вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda.

"Ці зіткнення не зупинили порушника і він заїхав на дитячий майданчик. Там він зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився у гойдалці. Один із очевидців події ледь встиг забрати дитину", - повідомляють у патрульній поліції.

Патрульні встановили особу водія. Ним виявився 24-річний львів'янин. Він мав ознаки сп'яніння. Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичному закладі.Однак, приїхавши туди - відмовився.

Фото: varta1.com.ua

На порушника винесли постанову за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також, склали три протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та за ст.261 (Адміністративне затримання) КУпАП.

ZAXID.NET повідомляє, що за кермом Volkswagen Touareg був 24-річний оперуповноважений Шевченківського райвідділу поліції. Автомобіль зареєстрований на батька поліцейського.

Фото: varta1.com.ua

За даними видання, позашляховик Volkswagen Touareg, який зніс майданчик, належить 50-річному львівському бізнесмену Руслану Сетдекову. Він є керівником фірми "Дункан», яка займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. Руслан Сетдеков зареєстрований у будинку, розташованому поруч із дитячим майданчиком, де стався інцидент. У момент ДТП за кермом автомобіля був син власника - Сетдеков Дмитро-Сергій.

Після ДТП начальник головного управління поліції Львівщини Василь Віконський заявив, що поліцейського, який в'їхав у дитячий майданчик, звільнять.

Як повідомляли, у жовтні в Броварах дільничний офіцер п'яний за кермом збив двох жінок і зіткнувся з деревом. Одна з постраждалих померла. Поліцейського звільнили з роботи.