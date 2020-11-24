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У Києві під посольством США ОПЗЖ влаштувала акцію "проти зовнішнього управління"

Хлопець у масці Джорджа Сороса водив на повідку жінку в традиційному українському вбранні. 

Фото: Київ Оперативний
У Києві під посольством США партія ОПЗЖ влаштувала мітинг "проти зовнішнього управління". 

"Мітинг" влаштувало молодіжне крило партії, але серед учасників чимало людей пенсійного віку. Пенсіонерів почали збирати біля ст.м. "Берейстейська", а учора в соцмережах поширювали запрошення на участь "у масовці" з 11 по 13 годину за оплату 120 гривень з людини. Збір було оголошено біля цієї ж станції метро.

Фото: Київ Оперативний

Під час акції влаштували "виставу" - хлопець у масці Джорджа Сороса на мотузці водив жінку, вбрану в традиційний український одяг.

Правоохоронці перекрили дорогу і тротуар. Дійство активно висвітлюють ЗМІ глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука, зокрема NEWSONE.

Нагадаємо, що члени партії ОПЗЖ неодноразово звинувачували мільярдера Джорджа Сороса у нібито впливі на державну політику.

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