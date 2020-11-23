Фото: kv.npu.gov.ua

Національна поліція затримала чоловіка, який напідпитку заради розваги повідомив про закладення вибухівки на АЗС під Києвом.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на одній з автозаправних станцій в селі Ходосівка під Києвом закладено 2 кг тротилу. На місце виїхали слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, вибухотехніки, кінологи.

Жодних вибухових предметів поліцейські під час обстеження АЗС та прилеглої території не виявили.

"Під час проведення низки поліцейських розшукових заходів поліцейські встановили та затримали “мінера”. Ним виявився 27-річний житель Обухова. Як з’ясувалось, він напідпитку заради розваги повідомив до поліції про замінування", - мовиться у повідомленні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, 21 листопада станцію метро "Хрещатик" у Києві двічі зачиняли на вхід та вихід через анонімні дзвінки про замінування.

3 листопада У Києві через повідомлення про мінування закрили станцію метро "Хрещатик".

А 6 листопада через повідомлення про мінування закрили станцію київського метро "Майдан Незалежності".

24 серпня в Києві повідомили про замінування двох станцій метро, аеропорту, мостів, ТЦ та мережі магазинів.