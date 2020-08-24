У Києві повідомили про замінування двох станцій метро, аеропорту, мостів, ТЦ та мережі магазинів

Станцію метро "Хрещатик" закрили через повідомлення про замінування. Про це інформує метрополітен на сторінці у фейсбук.

"Станцію "Хрещатик" + пересадку зачинено для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Оновлення 13:45. До столичної поліції надійшли повідомлення про замінування аеропорту "Київ", адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності".

Про це інформує сайт відомства.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

З аеропорту "Київ" евакуювали понад 150 пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Роботу летовища відновила.

Також не підтвердилась інформація про замінування адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро "Хрещатик" та площі "Майдан Незалежності".

Перевірка інших об'єктів триває.

Нагадаємо, під час минулорічних святкувань до Дня Незалежності повідомили про замінування станції метро “Майдан”. Вибухівки не знайшли.

Сьогодні урочистості проходили на Софійській площі. На Хрещатику та Майдані відбувається Марш ветеранів.