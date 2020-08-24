Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності. Відео з привітанням він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав! І сьогодні ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Гинуть наші найкращі патріоти. Ми схиляємося перед героями-захисниками. І пам'ятаємо подвиг кожного, - наголосив Кличко. - Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою. - Кожен своїми справами – в своєму місті, селищі, селі. Зі святом незалежності вас! Вірте в себе! Вірте в Україну! Слава Україні!" - звернувся до українців Віталій Кличко.

Нагадаємо, цьогоріч Україна відзначає 29 річницю проголошння Незалежності. У Києві на Софійські площі провели урочистості та концерт. На Хрещатику та Майдані пройшов Марш ветеранів.