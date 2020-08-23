Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора, який відзначають 23 серпня.

"Наш прапор викликає радість та гордість. Він завжди супроводжує нас в історичні для країни моменти. Коли 24 серпня 91-го року синьо-жовтий прапор внесли до українського парламенту. Коли синьо-жовтий стяг переможно підіймався вгору на Олімпійських іграх. Коли на орбіті Землі на висоті майже 300 км над планетою наш прапор розгорнув у космосі Леонід Каденюк. І, звичайно, коли з ним на броні наші воїни звільняли Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ", - почав своє привітання Зеленський.

Також у відео особисті історії, пов’язані з прапором, розповіли відомі українці.

Серед них підполковник Сергій Шевчук, який брав участь у звільненні Слов’янська і встановив український прапор на горі Карачун, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, співачка Руслана, очільник поліції Києва Андрій Крищенко, який у 2014 році, будучи керівником міліції Горлівки, скинув російський прапор з будівлі управління.

А також анестезіолог Анастасія Моренко, котра з групою українських лікарів їздила до Італії допомогти у боротьбі з коронавірусом, кримчанка та перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова.

Сам Зеленський розповів як ще до президентства їздив на Донбас і підписав прапор для українських військових.

"Розкажіть сьогодні в інтернеті свою історію про синьо-жовтий стяг, розкажіть своїм дітями чому його потрібно любити та поважати, вивісьте прапор зі свого вікна, чи пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку", - закликав президент.

Нагадаємо, торік Зеленський закликав українців у Дня прапора провести флешмоб і розфарбувати в жовто-сині кольори всю планету.