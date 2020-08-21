Гармаш: постанова Ради про вибори по всій Україні не впливає на вибори на окупованій території

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи по Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області, наголошує, що постанова про вибори по всій Україні, яку вніс в Верховну Раду Леонід Кравчук, не впливає на вибори на окупованій території.

Про це він написав у фейсбуці.

"Телефонують журналісти, просять коментарів з приводу заяви Кравчука, що Росія заблокувала переговори і поставила ультиматум Україні про скасування постанови ВР, "яка забороняє проводити місцеві вибори одночасно на підконтрольній і окупованій території". Думаю, колеги неправильно витлумачили слова Леоніда Макаровича... По-перше, переговори вже розблоковані. Їх розблокував сам Кравчук пообіцявши на ТКГ, що звернеться до Верховної Ради з проханням розглянути спірну постанову на предмет його відповідності Мінському Комплексу заходів", - зазначив Гармаш.

По друге, за його словами, Росія не вимагає можливості проведення місцевих виборів на окупованій території одночасно з усією країною.

"Це питання не піднімається, оскільки відповідно до Мінського комплексу заходів вибори в ОРДЛО можуть бути тільки позачерговими та проходити по спеціальному закону, який ще навіть не обговорювався", - наголосив Гармаш.

"І там однією з вимог називається контроль України над кордоном. Це дійсно суперечить Мінську, в якому записано, що контроль над кордоном передається Україні у перший день після проведення місцевих виборів. Щоправда, не суперечить другому постулату Мінська - вибори мають відбутися за стандартами ОБСЄ, а ці стандарти передбачають контроль держави над територією, на якій проводять вибори", - пояснив він.

Нагадаємо, 20 серпня в Офісі президента повідомили, що Кравчук направив звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Депутатка Ради, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції, котрими керується голова делегації Кравчук, який, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного президента. Вона зазначила, що відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Кравчук, коментуючи "ультиматум РФ", запевнив, що ніколи не підпише документів, що завдаватимуть шкоди суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.