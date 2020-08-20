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На Миколаївщині борди "Слуги народу" клеїли за допомогою пожежної машини

Завтра Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський.

На Миколаївщині борди "Слуги народу" клеїли за допомогою пожежної машини
Фото: https://nikvesti.com/

У селищі Казанка Миколаївської області зафіксували факт наклеювання бігбордів з рекламою політсили "Слуга народу" за допомогою пожежної машини.

Про це повідомляє "НикВести".

Видання з посиланням на свідка відзначає, що судячи з фотографії і відео, для поклейки бордів використовували спецмашину з автодрабиною 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка.

При цьому борд з рекламою команди "слуг" "Зе! Місцеві" встановлювали люди в цивільному.

Нагадаємо, передвиборна гонка офіційно стартує 5 вересня - за 50 днів до голосування.

Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту заплановано представлення команди "Слуги народу", яка братиме участь у місцевих виборах.

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