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Зеленський приїхав перевіряти перебіг “Великого будівництва” на Херсонщині

Президент також візьме участь у презентації Стратегії розвитку області.

Зеленський приїхав перевіряти перебіг “Великого будівництва” на Херсонщині
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних і соціальних об'єктів у межах Національної програми "Велике будівництво".

Також президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку області.

Зазначається, що Зеленський відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський побував на Запоріжжі.

Проєкт "Велике будівництво" - умовна назва програми спорудження інфраструктурних об'єктів і масштабного капітального ремонту доріг по всій країні. Вона розрахована на п'ять років і фінансується з Державного фонду регіонального розвитку та "Укравтодору".

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