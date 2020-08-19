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Зеленський прибув у Запоріжжя

Офіс президента оприлюднив програму робочої поїздки глави держави.

Фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Згідно з повідомленням, президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво", а також обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій.

Нагадаємо, рік тому президент Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя, де, як і його персонаж Василь Голобородько в "Слузі народу", проінспектував будівництво мостів. Тоді його здивувала вартість моста в Запоріжжі і прив'язка цін до долара.

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