Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Запорізької області.
Про це інформує пресслужба глави держави.
Згідно з повідомленням, президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво", а також обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через р. Дніпро.
Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій.
Нагадаємо, рік тому президент Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя, де, як і його персонаж Василь Голобородько в "Слузі народу", проінспектував будівництво мостів. Тоді його здивувала вартість моста в Запоріжжі і прив'язка цін до долара.