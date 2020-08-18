У МВС заявили про готовність забезпечити проведення місцевих виборів відповідно до стандартів

Місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня.

Міністерство внутрішніх справ готове забезпечити проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року за найвищими стандартами.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на нараді з підготовки до проведення місцевих виборів, інформує пресцентр МВС.

У нараді, яка відбулася з ініціативи міністра внутрішніх справ України та голови Центральної виборчої комісії, взяли участь представники Нацполіції, Громадянської мережі "ОПОРА" та Офісу президента України.

Фото: mvs.gov.ua

Сторони обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на перебіг виборчого процесу, а також проаналізували низку випадків перших порушень і координацію зусиль для протидії таким спробам.

За словами голови правління ГМ "ОПОРА" Ольги Айвазовської, одним із важливих пунктів внесення змін до виборчого кодексу має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Наразі така охорона має забезпечуватися впродовж 8 днів.

Також, за її словами, уточнення потребує стаття Виборчого кодексу в частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців.

"Наразі відповідати за недостовірну інформацію може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. А ми говоримо, що таку саму відповідальність повинен нести й сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості", - заявила Айвазовська.

Зазначається, що такі випадки вже зафіксовано в Одеській, Львівській, Житомирській і Харківській областях.

"Ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідних заходів для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими або могли вплинути на демократичне волевиявлення українців", - наголосив Аваков.

Він зазначив, що МВС готове забезпечити правопорядок у частині виборчого законодавства за найвищими стандартами.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу буде запропоновано на розгляд народних депутатів 25 серпня - під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.

Офіційний старт виборчого процесу 5 вересня.